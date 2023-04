"Not for Everyone e Let's go". Con queste due espressioni e due immagini della sua esperienza al da Luz, Steven Zhang ha festeggiato la vittoria per due a zero dell'Inter contro il Benfica in Champions League.



Il presidente è volato a Lisbona insieme a tutta la squadra e alla dirigenza. Nelle sue Stories, il numero uno del club nerazzurro ha voluto celebrare la bellezza di una serata storica.