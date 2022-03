e per di più. L’ex Lazio ha a sua disposizione 9 partite di campionato per invertire il trend e capovolgere i giudizi severi che gli stanno piovendo addosso.Si può affermare che l’acquisto di Correa siavolgendo uno sguardo alla storia recente dell’Inter: quasi tutti i calciatori scelti da un tecnico hanno poi fallito.già bloccato. Il “Ninja” esplose poi nella Roma di Sabatini, mentre il brasiliano si avviò al declino.con qualche anno di ritardo, quando ormai svuotato dal punto di vista mentalee questa è una storia che tutti conoscete.ma forse l’errore commesso con l’argentino rischia addirittura di posizionarsi in cima alla classifica delle sviste più significative e decisive.Perché sbagliare in regime di autofinanziamento è un suicidio e in viale della Liberazione sanno che in un momento come questo gli errori vanno ridotti a zero. Invece. Tanto che adesso si spera di poter allontanare Sanchez per risparmiare il suo alto ingaggio, ma tra lui e Correa, è sicuramente il cileno quello che finora ha dimostrato di più. Sta di fatto chee bisognerà fare mercato bilanciando entrate ed uscite.a patto che non parta anche Lautaro. Ecco perché per adesso potrebbe subire una brusca frenata la trattativa per Scamacca