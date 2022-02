"Bisogna metterci le palle". La risposta social di #Lautaro pic.twitter.com/vtGE4wQgPD — Daniele Mari (@marifcinter) February 18, 2022

La sua ultima rete in campionato risale alla trasferta dello scorso 17 dicembre a Salerno, mentre in questo 2022 ha segnato soltanto su rigore nella Supercoppa vinta in rimonta contro la Juventus.Sfida decisa all'ultimo minuto dei tempi supplementari da una zampata di. Il quale ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo: "Cuando mas hay que poner!", con due uova. Chiaro il significato: