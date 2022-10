Se quella di ieri sera per l'Inter non è stata una serata perfetta, poco ci è mancato: qualificazione agli ottavi di Champions con un poker al Viktoria Plzen, Lukaku torna dopo due mesi e va subito in gol.: ha raddrizzato un girone partito con il piede sbagliato, ha fatto fuori il Barcellona andando oltre ogni previsione fatta dalla società al momento dei sorteggi.- Per Simone si tratta della seconda qualificazione consecutiva gli ottavi, l'ultimo a riuscirci prima di lui era stato un 'certo' Josè Mourinho: stagioni 2008-09 - fuori agli ottavi - e 2009-10, l'ann del Triplete.: il primo anno - quello dello stop per la pandemia - arrivò terzo nel girone con Barcellona, Dortmund e Slavia Praga sfiorando la vittoria dell'Europa League con la sconfitta in finale contro il Siviglia; nel 2020-21 chiuse il girone al quarto posto dietro a Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Un'altra vita, un'altra Inter. Ora i nerazzurri vincono e volano agli ottavi di Champions.- Anche nei momenti di difficoltà l'allenatore non è mai stato in dubbio, la società ha sempre fatto scudo intorno a lui, dandogli sempre piena fiducia.. Inzaghi si è ripreso l'Inter e l'ha riportata agli ottavi di Champioons: due su due per Simone, proprio come Mourinho.