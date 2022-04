La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione del calciatore dell'Inter, Ivan Perisic e lo premia con un 7,5 in pagella.



“Panchina a chi? Come il sale sulla pasta, senza di lui l’Inter non ha sapore. Inizia così così, toglie pure un’occasione a Dzeko a inizio ripresa. Il finale è da giocatore totale, l’assist per Lautaro una perla”.