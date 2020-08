. Nel primo tempo era piaciuto di più, con quel gioco che passava da una fascia all’altra, un palleggio veloce e raffinato, un movimento continuo sugli esterni dove Regulion-Ocampos a sinistra e Jesus Navas-Suso a destra creavano continui problemi all’Inter.. Non solo, la rete del 3-2 del Siviglia è nata con una rovesciata stupenda di Diego Carlos, poi deviata da Lukaku: era il difensore che aveva abbattuto in area il centravanti belga e che aveva preso solo il giallo, mentre era probabilmente da rosso.. Insomma una finale vera, di quelle che ti inchiodano davanti alla tv. Tuttavia alla fine del primo tempo il risultato era giusto. L’Inter ha segnato dopo meno di 5 minuti con un calcio di rigore di Lukaku, atterrato poco prima dal disastroso Diego Carlos. Il belga era stato lanciato da Barella, prontissimo a rubare palla a Banega e a far scattare il centravantone nerazzurro. In quell’occasione, Diego Carlos è stato solo ammonito e Conte si è scatenato: ci stava bene pure il rosso. Il Siviglia ha ripreso subito in mano la partita e sette minuti dopo ha pareggiato. L’Inter stava soffrendo i continui cambi campo e la precisione del palleggio fluido e rapido degli andalusi. Il pari di De Jong è arrivato dopo un’azione molto bella costruita attraverso tredici passaggi di fila e rifinita da un cross perfetto di Jesus Navas: in quell’azione, la difficoltà dei nerazzurri era proprio quella di intercettare le linee di passaggio del Siviglia e, nella parte finale, tutta la difesa è finita fuori tempo, a cominciare da Godin che si è fatto fregare sul tempo dal volo di De Jong.E’ stata una fase di bel calcio andaluso. La qualità di Banega e Jordan era superiore a quella di Gagliardini e Brozovic, mentre gli esterni Suso e Ocampos creavano continui problemi. Il Siviglia è passato in vantaggio con un’altra rete di testa di De Jong, la mossa a sorpresa di Lopetegui, su punizione di Banega. In quell’occasione ha dormito Young perché De Jong si è staccato dalla sua marcatura, è volato sul secondo palo dove l’ha raggiunto il cross di Banega, colpo di testa alle spalle di Gagliardini con palla sul palo lontano, impossibile arrivarci per Handanovic.Nella ripresa la partita si è quasi spenta. Ora c’era molta più attenzione da una parte e dall’altra. Il ritmo è calato e il fraseggio del Siviglia ha perso brillantezza quel tanto che ha consentito all’Inter di far partire il contropiede.. Il tocco di Lukaku è arrivato su una rovesciata splendida di Diego Carlos, il giocatore che aveva rischiato l’espulsione. Conte ha fatto tre cambi, Eriksen, Sanchez e Moses al posto di Gagliardini, Lautaro Martinez e D’Ambrosio. Sanchez ha avuto la palla del 3-3, ma Koundé l’ha ricacciata di porta.Lukaku 5’ (rig), 12’ 33’ de Jong, 36’ Godin, Diego Carlos 29’ s.t.12’ Navas, 33’ Banega, 36’ Brozovic.Bono; Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguillon; Jordan, Fernando, Banega; Suso (dal 32’ Vazquez), de Jong (dal 41’ s.t. Nesyri), Ocampos (dal 25’ s.t. Munir). All: LopeteguiHandanovic; Godin (dal 45’ s.t. Candreva), de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (dal 33’ s.t. Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (dal 33’ s.t. Eriksen), Young; Lukaku, Lautaro (dal 33’ s.t. Sanchez). All: ConteDiego Carlos (S), Barella (I), Banega (S), Bastoni (I), Gagliardini (I)Makkelie