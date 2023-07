La trattativa fra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku è in stallo. Secondo The Athletic i londinesi hanno rifiutato una nuova proposta dell'Inter e vogliono incassare 45 milioni di euro per il cartellino del belga. Dalla prossima settimana i nerazzurri contano di tornare alla carica per accontentare Inzaghi e calciatore che vogliono ritrovarsi al più presto. Sullo sfondo, a tifare per la cattiva riuscita del Lukaku ter restano, secondo la testata americana, Juventus e Al Hilal.