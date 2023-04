L'Inter e il Chelsea si sono incontrate ufficialmente a Milano. È quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come fra i due club ci sia in ballo un vero e proprio asse di mercato.



Il futuro di Romelu Lukaku è ovviamente uno dei temi d'attualità, ma ancor di più lo è il futuro del portiere camerunese André Onana che piace molto ai Blues per sostituire Kepa fra i pali. Lo spagnolo è stato proposta ai nerazzurri che però non sono entusiasti del suo profilo e al contrario hanno rilanciato con i nomi di Trevoh Chalobah, difensore centrale classe 1999 e di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista clsse 1996 che piace molto anche al Milan. E sullo sfondo non va dimenticato anche il futuro di Denzel Dumfries, più volte accostato al Chelsea, ma mai realmente trattato fra i due club.