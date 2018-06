Le grandi manovre della Roma sul mercato riguardano anche la difesa. L'apprensione di questi giorni nella tifoseria per l'offensiva del Chelsea su Kostas Manolas, per via della clausola di rescissione da 37 milioni (da esercitare entro fine luglio), sembra poter scemare, perché il difensore greco al momento non ha intenzione di lasciare il club giallorosso senza il consenso, anche se potrebbe. Ovvio, però, che davanti alla proposta di un ingaggio più alto le cose potrebbero cambiare in fretta. Proposta che potrebbe arrivargli sia dall'estero che dall'Italia, sponda Inter, anche perché Spalletti stima moltissimo il giocatore greco.



In ogni caso, le mosse di Monchi non dovrebbero lasciare la Roma impreparata. Non a caso, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in settimana è prevista la formalizzazione dell’affare relativo a William Bianda. Il giovane difensore del Lens, a cui molti riconoscono le potenzialità di un nuovo Varane, il centrale del Real Madrid, diventerà giallorosso grazie al pagamento di 4-5 milioni e firmerà un contratto quinquennale.