. Il suo impiego contro lapuò far cambiare i piani a Simone. Come giocherà domani l’Inter? Chi affiancherà l’intoccabile Dzeko? Dopo l’ultimo allenamento le idee sembrano più chiare, anche se certezze ancora non ce ne sono. O meglio ce n’è solo una: dipende da Lautaro.“Dovrò parlare con Lautaro, Correa e Vecino. Vedrò come staranno ma abbiamo alternative in quei ruoli. Devo prima verificare le loro condizioni e valutare il loro recupero”, ha detto oggi Inzaghi. Insomma, il tecnico vuole capire come stanno alcuni dei reduci dalle qualificazioni sudamericane, che hanno giocato nella notte tra giovedì e venerdì. Ma l’idea, secondo quanto raccolto da calciomercato.com,. Qualora il Toro non fosse subito pronto per giocare titolare, c’è una soluzione alternativa., che pure rientra dall’Argentina, sarà sicuramente in panchina.(come Vidal) resterà a Milano, non sarà neanche convocato. Il cerchio si stringe dunque, e al momentoe sostituito sulla sinistra da Dimarco. Satriano titolare è una mossa a sorpresa che sembra di difficile attuazione. Calhanoglu, che pure poteva essere schierato di fianco a Dzeko, non è al meglio (potrebbe partire dalla panchina co Gagliardini dal 1’). Le prossime ore saranno decisive: se Lautaro sta bene giocherà lui con Dzeko nel ritorno di Inzaghi all’Olimpico.