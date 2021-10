Finito negli archivi ormai anche l’ultimo allenamento tattico dellain ottica. Misteral massimo utilizzerà domattina per limare qualcosa, ma il grosso è stato fatto. In conferenza il Comandante è stato chiaro: “”. Quelli di domani saranno 90 minuti in cui il tecnico biancoceleste si attenderà una risposta importante dai suoi dopo la prova a dir poco opaca del Dall’Ara.Intanto, in piena conformità con le precedenti sedute di vigilia, Sarri oggi pomeriggio aha mischiato di nuovo le carte. Guai a dare punti di riferimento ai suoi a 24 ore dal match. Tutti devono sentirsi inclusi e papabili titolari. Eppure, contro i nerazzurri vista già l’assenza diil Comandante non dovrebbe cambiare molto. Tra i pali ci sarà ancora Pepedovrebbe spuntarla su Lazzari come terzino destro, mentreè pronto a prendersi il suo posto a sinistra.Al centro, stando a ciò che anche nel pomeriggio hanno confermato le prove, dovrebbe toccare asostituire Acerbi accanto a. Radu resta leggermente in ritardo rispetto allo spagnolo. A centrocampo Sarri ha dato pochi punti di riferimento, ma si va verso lo schieramento di, il trittico base della linea mediana da anni. Infine, in attacco dopo il terzo allenamento di fila in gruppoè a dir poco carico per la sfida contro il mentore. Ai suoi lati? Pronti. Zaccagni sta bene, ma è rientrato da tre giorni dopo l’influenza ed è reduce dalla distrazione all’ileo-psoas. Difficilmente verrà rischiato dal 1’.: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.: Strakosha, Lazzari, Vavro, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Basic, Romero, Muriqi, Zaccagni, Raul Moro.: Sarri.