Inter: chi è Akinsanmiro, la stellina soffiata al Real Madrid che ha esordito in Serie A

Redazione CM

L'Inter continua con le rotazioni in campo e lancia un giovane di prospettiva: oggi a Lecce ha esordito in Serie A Ebenezer Akinsanmiro, trequartista nigeriano di 19 anni prelevato a gennaio 2023 per la Primavera dalla formazione africana dei Remo Stars. Per lui presenza anche nel derby Primavera terminato 1-1 ieri con reti di Kamaté e Camarda. Era stato convocato il 21 maggio del 2023 per un Napoli-Inter di campionato



IL DUELLO VINTO - L'Inter gli ha fatto un quadriennale l'ultimo giorno di mercato dell'anno scorso, battendo, come riporta La Gazzetta dello Sport, la concorrenza di niente meno che il Real Madrid. Oggi Ebenezer, anche a causa dell'assenza di Marcus Thuram infortunato, mette in cascina la prima presenza in Serie A, sognando di vendicare la sconfitta della Nigeria in Coppa d'Africa nell'edizione 2025 in Marocco.