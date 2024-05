Inter: chi è Alejandro Cano, l'uomo forte di Oaktree

Nuova proprietà e nuove facce. Con l'avvento di, i nerazzurri sono pronti a voltare pagina e ad affidarsi a dirigenti diversi. Tra le figure che hanno seguito il passaggio daal fondo statunitense - e che avranno sempre più impatto sulle vicende del club -C'era anche lui nell'incontro con il CEO Corporate Alessandroe il CEO Sport GiuseppeChi è però Cano?, oltre ad avere unpresso laGraduate School of Business. Ha lavorato pressoquindi nel 2012 il grande salto in Oaktree. Lasciata Milano in queste ore, per far ritorno a Londra, Cano potrebbe tornare già nella prossima settimana, come riporta Gazzetta dello Sport. La sua sarà insommaper il club che potrà sfruttare anche il fatto che il manager catalano parli perfettamente in italiano.

Già nel marzo 2022 Cano aveva parlato di Inter.aveva detto. L'evoluzione della vicenda ha poi portato il fondo a cambiare strategia. Dopo il passaggio di proprietà, Cano ha detto in un comunicato: "Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter.Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club equeste le sue prime parole da 'interista'