Un pareggio che sa di rimpianto quello che l'Inter ha raccolto sul campo dell'Atalanta. Una gara che gli uomini di Conte avrebbero potuto vincere a che alla fine hanno anche rischiato di perdere. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport.



“Per poco. Per poco l’Inter non ha vinto a Bergamo. E per poco all’Atalanta non è riuscito il ribaltone. E’ l’1-1 dei rimpianti, ma alla fine tutti si incartano il punto senza fare troppo gli schizzinosi. Le due nerazzurre uscite malconce in Champions dopo gli incontri ravvicinati con Liverpool e Real Madrid, 19 Coppe dei Campioni in due, guardano il Milan che fa fatica però resiste da solo al comando”.