Il capitano dell'Inter Samir Handanovic non è ancora sicuro di rimanere a Milano il prossimo anno. Il portiere neroazzurro ha il contratto in scadenza a giugno. Da quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore ha chiesto due anni di contratto mentre il club vorrebbe prolungare per un solo anno. David Ospina del Napoli e Thomas Strakosha della Lazio le due opzioni possibili se l'accordo con Handanovic sfumasse, entrambi sono in scadenza.