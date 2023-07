L'Inter ha piazzato il colpo Frattesi chiudendo una trattativa elaborata col Sassuolo, proviamo a fare ordine. Il centrocampista arriva in nerazurro in prestito per 6 milioni con obbligo di riscatto a febbraio 2024 fissato a 22 milioni di euro, più altri 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Una valutazione complessiva di 33 milioni di euro. La cessione di Mulattieri, valutato 6/7 milioni, è un'operazione slegata.