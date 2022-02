L’Inter voleva un grande esterno mancino e lo ha trovato in Robin Gosens. Ma prima, secondo As, Ausilio ci aveva provato seriamente per José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño. L’esterno spagnolo piaceva molto ai nerazzurri ma la richiesta di 50 milioni da parte del Lipsia non ha permesso la nascita di una vera e propria trattativa.