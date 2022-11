La sconfitta maturata domenica sera a Torino contro la Juventus ha generato un clima di tensione in seno all’Inter e non è escluso che in giornata possa esserci un confronto tra tecnico e dirigenza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

“C'è una insoddisfazione palpabile per il cammino in campionato, a tutti i livelli. Ed è una insoddisfazione che porterà con ogni probabilità oggi a un colloquio tra la dirigenza e l'allenatore ad Appiano. A mente fredda, senza farsi prendere dalla fretta. Ma con estrema decisione. C'è la voglia di dare una scossa a una situazione che è giusto definire pericolosa".