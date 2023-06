Prima di Istanbul e della finale di Champions League, in casa Inter è tempo di pensare alla sfida in casa del Torino. Poco, quasi nulla, in ballo vista l'ormai sicura qualificazione alla prossima edizione del torneo continentale, mentre i granata si giocano le ultime speranze di qualificazione europea. Inzaghi è già pronto a dare minuti alle seconde linee e ai giovanissimi. Ma arrivare secondi rappresenterebbe per l'Inter, oltre un traguardo di campo, anche uno finanziario. La seconda piazza infatti vale cinque milioni in più del terzo, passando ai 26 dai 21 del gradino più basso del podio.