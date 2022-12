Intervenuto a tmw, l’ex calciatore, Fulvio Collovati, ha espresso la propria opinione in merito alla coppia di attaccanti che l’Inter, a suo parere, dovrebbe schierare alla ripresa del campionato contro il Napoli.



“La coppia più affidabile è quella Lukaku-Lautaro, ma dovremo vedere come tornerà Lukaku. Tutto dipende da come staranno i giocatori dell'Inter. Ma anche Dzeko ha fatto bene. Se sono in buone condizioni direi di partite col Napoli con la coppia Lukaku-Lautaro”.