Ciccio Colonnese commenta duramente, a Tutti Convocati, la sconfitta dell’Inter contro l’Udinese: “Bisogna stare zitti, se i giocatori hanno un po' d'orgoglio provano vergogna. Se non analizzi le sconfitte pensando che hai sbagliato qualcosa e che la colpa è sempre del compagno, alla fine sprofondi. Cambiare sempre allenatore non è la soluzione: ditemi ora un calciatore che sta giocando bene come l'anno scorso. Non c'è nulla che vada bene, la difesa è ridicola. Quello che succede nell'Inter è una roba incredibile, da Mai Dire Gol”.