Non ho capito il turnover che, infatti, è costato caro a Lautaro Martinez. Un calciatore così importante per i neroazzurri capace di andare in gol in campionato e non solo con medie imbarazzanti (in pratica 1 gol a partita), deve "tirare la carretta" anche in Coppa Italia? E ora se il risentimento agli adduttori della coscia sinistra dovesse lasciarlo fuori per più giornate con chi lo sostituiremo?Valerio di Busto ArsizioGentile Valerio,che, trasferitosi all'Inter, non solo ha vinto due Supercoppe italiane (2021 e 2022), ma anche due Coppe Italia (2021-2022, 2022-2023) senza dimenticare la finale di Champions League (2022-2023). Ritengo che una squadra importante come l'Inter sia in campo nazionale che internazionale non possa rinunciare a rincorrere la vittoria in tutte le competizioni, compresa la Coppa Italia.E allora domando a mia volta:1) Se lautaro avesse segnato il rigore?2) Se Lautaro non fosse entrato in campo neanche un minuto e l'Inter avesse perso comunque la partita contro il Bologna?3) Se Lautaro non fosse uscito dolorante?E via dicendo..., considerata competizione cenerentola da molti club, ma non certamente dall'Inter!Ma ora passo la palla agli utenti di Calciomercato.com: