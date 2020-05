Siamo alle battute finali, decisive. Ora si deve decidere se far ripartire questo benedetto campionato oppure chiuderlo definitivamente. In Francia, Olanda e Belgio ormai hanno messo una bella x sulla stagione, diversamente la Germania e il Portogallo sono pronti a ripartire. E noi che facciamo?, nessuno può decidere e nessuno comunque saprebbe farlo. Siamo l’emblema delle decisioni non prese, il simbolo dello “scaricabarile” e, come la storia insegna, ci faremo trascinare da un forte traino per cui qualcuno sarà comunque inattaccabile.Andiamo quindi nel campo meraviglioso e indefinito delle ipotesi:. Diversamente se dovesse riaprire tutto le possibilità si moltiplicherebbero. Dimentichiamoci da subito la possibilità di vedere un campionato concluso in maniera “normale”.. Tutte le squadre avranno giocatori che affronteranno la cosa in maniera diversa. C’è chi riuscirà a fare finta di nulla c’è chi invece avrà paura di avere contatti o di ammalarsi. In fondo siamo tutti essere umani, ognuno diverso dall’altro, pensare di poter uniformare le reazioni di tutti è da folli e squilibrati.Quando parlo di Inter ci tengo a sottolineare che non parlo solo per i giocatori che scenderanno in campo ma cerco di considerare anche le reazioni e gli stati d’animo di chi l’Inter la dirige: staff tecnico, medici e dirigenti.ha sempre considerato il problema in maniera molto seria. Non è una cosa normale quella che sta succedendo nel mondo e come tale deve essere trattata. Non si può obbligare giocatori (uomini) ad affrontare la cosa con leggerezza, chi non se la sente non se la sente e punto. Direte voi: “ci sono dei contratti e vanno rispettati”.Le squadre non si allenano da 3 mesi e. Non che le altre abbiano fatto molto di più ma è solo per rendere l’idea. La società ha rimandato l’inizio degli allenamenti ad Appiano. Vogliono essere sicuri e tranquilli, il più sereni possibile sapendo che la tranquillità assoluta non potrà mai essere trovata in questo periodo. I giocatori si sono allenati a casa, sono stati ligi al dovere. Va bene essere professionisti seri ma a tutto c’è un limite.Sarà, nel caso di ripresa, comunque molto curioso capire come le cose si svilupperanno. Il rischio infortuni sarà alto, la forma fisica dei giocatori bassa, la motivazione sarà un’incognita e la paura sarà tangibile. Ma probabilmente le carte si rimescoleranno dando vita ad uno spettacolo forse più “lento” e impreciso ma sicuramente “nuovo” nel suo genere.. Non ci saranno favoriti forse, oppure le prime due giornate ci daranno risposte più chiare.Insomma per l’Inter non sarà facile per Conte ancora meno ma dovrà essere lui a trovare le risposte ad un rebus sempre più complicato da risolvere.