Vigilia di Champions League per l', che vola nuovamente in Portogallo. Da Porto a Lisbona, perché dopo i Dragoes agli ottavi l'urna di Nyon ha messo ilsul cammino dei nerazzurri. Domani, martedì 11 aprile, l'andata dei quarti di finale e la squadra di Simone Inzaghi arriva con l'umore da risollevare dopo un periodo estremamente complicato. Il pareggio in casa della Salernitana ha portato a sei le partite senza vittoria in tutte le competizioni, la peggior striscia da febbraio 2018 (in quel caso 10), e si cerca la riscossa nella massima competizione europea.- La stagione delle Águias diè straordinaria e i numeri lo confermano in maniera inequivocabile.secondo in classifica, un primato che anche la sconfitta interna con i Dragoes di venerdì scorso (che ha messo fine a una striscia in campionato di 10 vittorie consecutive e 12 risultati utili di fila con 11 vittorie e un pareggio) può difficilmente mettere in discussione a sette giornate dalla fine del campionato. Eppure il trionfo del Porto assume una rilevanza particolare, non tanto perché si tratta della seconda sconfitta in campionato (completano 23 vittorie e 2 pareggi), ma perché. La squadra di Schmidt infatti aveva perso solo in altre due occasioni in stagione, ma entrambe le occasioni era accaduto lontano dalle mura di casa, sempre contro il Braga: in campionato il 30 dicembre (3-0) e ai rigori in Taça de Portugal, la Coppa di Lega portoghese. Caduta l'imbattibilità casalinga in patria,: quattro vittorie su quattro nella fase di qualificazione, quattro vittorie e due pareggi (entrambi contro il Paris Saint-Germain) nella fase a gironi in cui ha chiuso davanti al PSG e ha relegato la Juventus al terzo posto - e dunque alla retrocessione in Europa League, due vittorie agli ottavi contro il Bruges. Impressiona anche il rapporto tra gol fatti e subiti in questa stagione: in campionato- Eppure la difesa è quella che maggiormente preoccupa Schmidt in vista dell'Inter. Non ci sarà una colonna portante come, squalificato per la gara d'andata al Da Luz, non ci sarà neppure il terzino destro: il laterale danese-gambiano, che può essere dirottato all'occorrenza al centro, ha rimediato una lesione al legamento collaterale che lo terrà fuori dal doppio confronto con i nerazzurri. E' sulla via del recupero il duttile, alle prese con problemi muscolari, ma l'attenzione è tutta per: il terzino mancino spagnolo, in scadenza e seguito dalle big italiane (Juventus, Roma e anche l'Inter) ha lavorato in palestra anche oggi ed è a fortissimo rischio. Problemi per la retroguardia, ma il Benfica conta assenze importanti anche nel reparto offensivo: non ci sarà, che ha chiuso anzitempo la stagione e l'avventura a Lisbona (rientrerà al PSG al termine del prestito) per l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto all'intervento chirurgico, può andare almeno in panchina, di ritorno dal problema al menisco che lo ha fermato a inizio marzo.- Noie per Schmidt, che però può comunque contare sui pezzi da novanta della sua rosa. In difesa tutto è affidato ad, il centrale classe 2003 che ha strabiliato nella prima parte della stagione. E' ritenuto uno dei crac più importanti del calcio portoghese, da novembre nel giro della nazionale maggiore, e inevitabilmente uno dei nomi più intriganti in chiave mercato: la Premier League () gli ha messo gli occhi addosso, lo stesso hanno fatto, con il Benfica che ha fissato ala cifra minima per sedersi al tavolo delle trattative. Davanti, il punto di riferimento assoluto è, anche se in questa Champions si è sbloccato solo all'ultima giornata della fase a gironi, contro il Maccabi Haifa, per poi mettere a segno due assist nel doppio confronto con il Bruges agli ottavi, con doppietta nella sfida di ritorno al Da Luz. Ora cerca la definitiva consacrazione, così comeche a Lisbona è tornato ad altissimi livelli, andando in). In Champions l'ex Ajax ne ha messi a segno tre come Ramos, quello decisivo alla Juventus all'andata della fase a gironi e i due contro il Bruges nel doppio confronto agli ottavi, pur giocando solo poco più di un tempo tra andata e ritorno.- Il più grande pericolo per l'Inter, però, è il grande ex, quelche a Milano non ha lasciato un grandissimo ricordo ma che al Benfica è letteralmente rinato. Titolare inamovibile per Schmidt, il centrocampista si è trasformato anche in una costante minaccia offensiva. E i suoi numeri sono impressionanti, con. Ma se le 17 marcature in campionato sono già notevoli, a stupire ancor di più è il titolo di, non ha timbrato il cartellino nelle qualificazioni (dove ha comunque messo a segno 3 assist in quattro gare e nelle gare d'andata con Maccabi Haifa e PSG ai gironi. Proprio la sfida interna con i parigini è l'ultima gara a secco per Joao Mario, che è andato in rete in tutte le ultime cinque partite nella massima competizione europea (a Parigi, contro la Juventus in casa - a cui aveva già segnato a Torino -, contro il Maccabi ad Haifa, contro il Bruges andata e ritorno). Il gol dell'ex è proprio il più grande timore dei tifosi nerazzurri in vista dello scontro con il Benfica al Da Luz: Joao Mario è il pericolo numero uno per l'Inter.