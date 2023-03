La squadra nerazzurra è stata fondata il 9 marzo del 1908 in piazza Duomo, al ristorante l'Orologio, e per il suo compleanno ha lanciato unfirmato Inter Media House.Questa la presentazione del progetto: "I nostri colori, le nostre maglie, la nostra città. Il 9 marzo è il nostro giorno, quello in cui giovani coraggiosi e rivoluzionari hanno deciso di dare una svolta, spinti da ideali ancora attualissimi. 115 anni fa, nel centro di Milano, è iniziata la nostra storia. Ha subito parlato a tutto il mondo, spinta da una vocazione internazionale, fissata da subito nel nome del Club. In quella notte al ristorante Orologio i soci fondatori scelgono anche i colori, quelli del cielo e della notte. E delle stelle".