Alla Milan Games Week il calcio virtuale è sempre protagonista e dopo Atalanta e Milan, nel terzo giorno della fiera è arrivato il turno dell'Inter. I nerazzurri hanno preso la scena allo stand eFootball con due leggende, Beppe Baresi e Nicola Berti accolti da un vero e proprio bagno di folla. Con loro anche il volto femminile dei media interisti, Gaia Accoto, e la celebre influencer e tifosa nerazzurra, Alessia Lanza.



Non è solo svelato il team esport che competerà nella nuova Coppa eFootball Italia ('Meromen' e Christopher M.M.'), è stata anche l'occasione per svelare nuovi dettagli dell'accordo siglato con Konami: dalla stagione 2024/25 l'Inter sarà in esclusiva su eFootball, dunque nomi, loghi e divise ufficiali non saranno più disponibili su altri titoli calcistici.