, il tecnico nerazzurro ha rimbalzato come un muro di gomma anche la domanda volta a toccare le emozioni della vigilia, che poi è anche il raccolto del percorso che l'ha condotto a questo passionale finale di stagione da tutto o niente., che da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. L'ex Atalanta non è al 100%, ma sta forzando per esserci e ha tutte le intenzioni di stringere i denti. Inzaghi vorrebbe accontentarlo senza correre troppi rischi e si è riservato di scegliere definitivamente in merito solo dopo il risveglio muscolare di mercoledì, anche se tutto lascia pensare che Bastoni sarà regolarmente in campo, sul centro sinistra.e appunto l'italiano. La linea a 5 in mediana vedein netto vantaggio rispetto a tutti, mentre in attacco l'intoccabile è. In finale non si fanno calcoli, Inzaghi se la giocherà con gli uomini migliori, conscio che pochi giorni dopo avrà da battagliare a Cagliari, un altro campo tutt'altro che banale.Inter (5-3-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.