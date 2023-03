L'Inter che sta per scendere in campo contro il Lecce indosserà la seconda maglia, quella bianco-azzurra con il mondo disegnato sopra. Una sorta di inedito poiché soltanto un'altra volta nella propria storia, in oltre 100 e più anni, i nerazzurri avevano scelto di indossare a San Siro la seconda divisa stagionale.



Era l'anno del centenario, con la celebre maglia bianca con croce rossa disegnata in onore di Milano. Tante altre volte a San Siro l'Inter indossò la terza o addirittura la quarta maglia, ma mai, in altre occasioni, la seconda.