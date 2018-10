sta per svoltare pagina, chiudendo ufficialmente l'era(prima da azionista di maggioranza e poi di minoranza) ed entrando, finalmente al 100%, nell'era. L'elezione a presidente dié la mossa che precederà l'acquisto da parte del colosso cinese del 31% di quote societarie da Thohir, dando poi il via ad una nuova fase della gestione Suning.Ufficialmente il neo presidente nerazzurro ha smentito contatti ufficiali con l'ormai ex-ad della. Comeaveva anticipato, tuttavia, contatti indiretti sono già stati avviati e la firma del dirigente varesino arriverà non appena il contratto con la Juventus sarà ufficialmente risolto. Sì perché l'Inter é sempre alla ricerca di un centrocampista centrale di grande qualità e secondo Tuttosport non ha ancora abbandonato la pista che porta a. In Spagna sono sicuri che la volontà di dire addio alé ancora forte e i problemi delle Merengues incidono molto sul suo rendimento.