L'Inter sta cercando un sostituto per Andre Onana e ha messo nel mirino Anatolij Trubin, di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Secondo Tuttosport, i nerazzurri possono chiudere l'affare per poco più di 6 milioni di euro. E dovesse andare così, in nerazzurro potrebbe restare anche Samir Handanovic a fargli da chioccia.