E' bastata una mezz'oretta in tarda mattinata per concludere il Consiglio di Amministrazione in casa Inter. All'ordine del giorno c'era l'approvazione del bilancio trimestrale e l'indirizzo della nuova sede dei nerazzurri.



PRESENTI - In assemblea, scriva Ansa, erano presenti Steven Zhang e gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello; gli altri consiglieri hanno partecipato in videoconferenza.



LA NUOVA SEDE - Addio, dunque alla sede di Corso Vittorio Emanuele II. E' stata scelta Porta Nuova come zona per il nuovo quartier generale (cinque piani tra via Liberazione e via Gioia); le principali novità consistono in spazi più ampi per l'aumento dei dipendenti e la creazione per di un'area per l'hospitality. Nello stesso complesso, anche Samsung e Unicredit.