Ederson, centrocampista classe 1999 di proprietà della Salernitana, potrebbe presto volare in Francia. Nonostante gli interessamenti dell'Inter, il nazionale brasiliano potrebbe diventare un giocatore del Paris Saint-Germain, che lo ha individuato come obiettivo principale non essere riuscito ad acquistare Aurelien Tchouameni. Lo riporta Marca.