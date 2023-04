Paolo Condò a Sky Sport ha analizzato il momento difficile dell'attacco dell'Inter: “Si è aperta una voragine nell’Inter, davanti. Nelle ultime cinque partite è arrivato solo un punto. Prendiamo i gol segnati. In campionato, i due gol sono il rigore di Spezia e quello di Gosens a Salerno. In Coppa Italia il rigore di Lukaku. In Champions ha fatto tre gare che l’hanno portata ad un passo dalla semifinale ma c’è stato solo un gol da attaccante quello con il Porto di Lukaku, l’unico dei 180 minuti. A Lisbona il gol di Barella e il rigore Lukaku. Tolti i rigori, c’è una siccità davanti. Le quattro punte davanti dell’Inter hanno deluso. Per l’anno prossimo occorrere un profondissimo rinnovamento del reparto attaccanti”.