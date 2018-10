La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Spalletti abbia a disposizione una squadra più forte rispetto alla passata stagione.



“E poi c’è l’Inter, come direbbe Cattelan. Poi c’è una squadra che si è guardata negli occhi e ha accelerato sullo Zoncolan, mica su un falsopiano. Cinque vittorie in fila Luciano Spalletti con l’Inter non le aveva mai messe insieme, molto semplicemente perché un’Inter così non l’ha mai avuta tra le mani. È sbocciato il nerazzurro, stagione sconosciuta che non arriva mai quando te l’aspetti. Il Psv è l’ultima delle cinque stelle, la conferma ormai di una svolta avvenuta che si può riassumere in cinque – quanti sennò? – veri grandi motivi”.