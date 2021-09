, promessi sposi in questa sessione di mercato estiva appena conclusa, prima che gli eventi facessero prendere una virata decisa verso, l'attaccante che ha da sempre rappresentato la prima scelta di Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo e che alla fine è stato strappato alla Lazio per 31 milioni di euro complessivi e che si è subito presentato col botto, decidendo con una doppietta la trasferta di Verona.e nella bontà di un'operazione che avrebbe rappresentato un investimento anche di prospettiva: per il classe '97 figlio dell'ex Parma e Juve Lilian- con parziale rottura del legamento collaterale mediale - accusata nel match di Bundesliga contro il Bayer LeverkusenUna versione dei fatti confermata dal quotidiano tedesco Bild, che riferisce come l'affare fosse davvero prossimo alla conclusione., visto che la dirigenza nerazzurra era assolutamente a conoscenza della preferenza di Inzaghi per Correa e della convinzione del tecnico piacentino, che con l'argentino aveva lavorato nelle precedenti tre stagioni alla Lazio e che era convinto di poterlo esaltare anche sotto l'aspetto realizzativo. Eun colpo di testa da centravanti vero e un sinistro di rara precisione per mettere la firma su tre punti già molto pesanti. Chiamatelo destino, chiamatela sliding door: quando un infortunio può cambiare il mercato.