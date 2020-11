L'Inter non molla Milenkovic. Come scrive FcInternews.it, i nerazzurri stanno parlando con Fali Ramadani, agente del difensore della Fiorentina e anche di Samir Handanovic, capitano dei nerazzurri. Sul serbo, però, ci sono anche Milan e club inglesi e tedeschi. L'Inter ci prova, ma non sarà semplice.