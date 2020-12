Ancora pochi giorni, poi cambierà aria.L'attaccante classe 1999, rientrato in nerazzurro dopo la stagione a Genova,nemmeno nei momenti più bui. Una quarta punta sulla carta, ma non sul campo, anche quando là davanti la coperta era corta il ragazzo di Cles è stato preso in considerazione.nelle prossime settimane partirà, a caccia di una nuova sfida.Domani ci sarà un summit di mercato tra Conte, Ausilio e Marotta, ma con Raiola, agente del giocatore, i discorsi sono aperti da tempo. Le parti sono al lavoro per trovare una sistemazione, che di questi tempi non è facile, soprattutto per ragioni economiche., una cifra inavvicinabile per molti club. Per questo il suo cartellino potrebbe essere utilizzato per arrivare ad un altro giocatore, più funzionale all'idea di calcio dell'allenatore salentino.Sono molti i club che hanno chiesto informazioni per Pinamonti,. Occhio anche al Torino, in uno scambio con Zaza, e all'Udinese, con Lasagna ipotesi da considerare. Cerca un nuovo numero 9 anche il Bologna, che ha messo il suo nome sulla lista. Il tempo per far quadrare i conti non manca, Pinamonti lascerà l'Inter. Per sentirsi di nuovo vivo.