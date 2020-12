per provare a garantire addei rinforzi importanti per provare a proseguire nella corsa scudetto contro la Juventus e per non sfigurare in quello che doveva essere il cammino in Europa League dopo la bruciante uscita dalla Champions League. Un mercato che tutti, chi più chi meno, abbiamo giudicatoL'Inter chiuse infatti il mercato invernale 2020 con tre innesti, tutti e tre provenienti dalla Premier League.(prestato dal Chelsea dopo il flop del prestito al Fenerbahce),dal Manchester United e, soprattutto, quelarrivato per 27 milioni di euro dal Tottenham a soli 6 mesi dalla scadenza del suo contratto.e che, Young a parte, non hanno trovato neanche continuità agli ordini di Conte.- 365 giorni dopo l'Inter si ritrova più o meno con gli stessi dilemmi e tante possibilità che arrivano, ancora una volta, dall'Inghilterra. Eriksen ad esempio ha tanti estimatori in UK con Arsenal e Tottenham interessati. Perisic piace al Manchester United e anche Vecino ha offerte da Aston Villa e West Ham.. A Conte servono però giocatori funzionali al suo 3-5-2, ma soprattutto già pronti per i ritmi del nostro calcio. Perché l'Inter quest'anno, non potrà permettersi di aspettare nessuno.