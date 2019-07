Nome nuovo per il mercato dell', o meglio, un vecchio nome che torna di moda: in casa nerazzurra rispunta la candidatura diper la difesa. Non è passata inosservato il blitz pomeridiano nella sede interista di, procuratore tra gli altri del terzino che in estate può lasciare il: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nel vertice milanese è emerso proprio il profilo di Darmian come possibile affare per i nerazzurri, visto ilcon i Red Devils e considerati i tanti interpreti a disposizione di Solskjaer nel reparto arretrato (tra cui il nuovo acquisto).- Le condizioni economiche per il classe '89 ex Milan e Torino sarebbero dunque nettamente più favorevoli rispetto alle scorse sessioni di mercato e da parte del giocatore c'è il gradimento a un ritorno in Italia., Darmian sarebbe un rinforzo plurivalente per l'Inter che, tuttavia, proprio come lo United deve fare i conti con un diffuso affollamento:. Molto dipenderà dunque dai movimenti in uscita dei nerazzurri, soprattutto per quanto riguarda: la partenza di uno dei due brasiliani o di entrambi libererebbe spazio per un nuovo innesto, che potrebbe essere individuato proprio in Darmian.@Albri_Fede90 FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com