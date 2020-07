Il futuro di Milan Skriniar è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: se prima era un intoccabile, adesso non lo è più. Messo in discussione in primis da Antonio Conte, che non ne apprezza le caratteristiche se schierato da terzo di difesa. Rigido, poco incline al palleggio e quindi in difficoltà nella partecipazione alla manovra. L’ex Sampdoria ha poco, molto poco, del difensore di Conte e per questo motivo la società nerazzurra ha in mente di valutare eventuali offerte.



L'OFFERTA GIUSTA - Serve una grande offerta, l’Inter è pronta a vendere Skriniar ma non a svenderlo. In viale della Liberazione sono entrati nell'ordine delle idee che oggi la valutazione dello slovacco non è più la stessa di dodici mesi fa, quando i nerazzurri respinsero un’offensiva del Manchester City, pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro. Questa volta, Skriniar, potrebbe partire anche a fronte di un’offerta di una decina di milioni di euro più bassa. Offerte sul tavolo non ce ne sono ancora, ma Skriniar, per l’Inter, non è un incedibile.