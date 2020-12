Stefan de Vrij sta rendendo al di sotto delle proprie possibilità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che accende i riflettori sul difensore olandese.



“E poi ci sono diversi ottimi giocatori che devono dare un segnale forte. È il caso - per dire - di Stefan de Vrij, l’uomo su cui Conte punta tantissimo per far decollare il suo progetto tattico. A differenza della scorsa stagione, però, De Vrij sta prendendo meno iniziative in fase di impostazione, da regista aggiunto. In questi primi mesi è sembrato più volte bloccato, limitato al compitino, ma Stefan può e deve fare di più. Dietro il rientro di Skriniar ha ridato vecchie certezze: blindare la porta continuerà ad essere elemento imprescindibile nell’assalto al vertice”.