Antonio Conte ha un pregio su tutti, quello di riuscire a entrare in fretta nella testa dei suoi giocatori. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino, negli anni, abbia saputo accrescere il valore di molti calciatori.



“Antonio ottiene il massimo (e anche più) da ogni giocatore perché sa spremergli l’anima e motivarlo con carisma militaresco. Come HH che ripeteva a Bicicli «sei meglio di Garrincha», come Mou che convinse Eto’o di essere un terzino. Grazie a Conte, Giaccherini ha volato ad altezze impensabili, Candreva ha già cambiato pelle. Sarri plagia con il fascino delle conoscenze. Precisiamo. Non è che i giocatori di Conte facciano bene solo perché strilla come un marine. Anche per lui, alla base, c’è un patrimonio di conoscenze. Però è indubbio che il carattere distintivo sia l’empatia immediata, la facilità con cui riesce a trasmettere idee e spirito, la credibilità che riesce a ottenere subito”.