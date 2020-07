Antonio Conte deluso da Marcelo Brozovic. No, l'extracampo non c'entra niente. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter pensava di trovare un leader, uno in grado di tirare fuori la squadra dalle difficoltà, e invece la crescita delle passate stagioni ha subito un arresto, con limiti caratteriali che sono tornati a palesarsi. Non è da escludere una cessione al termine della stagione.