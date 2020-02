Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, parla della vittoria in Europa League e del percorso di crescita della sua squadra.



“Mi era già capitato in Nazionale di giocare a porte chiuse contro la Croazia. L’atmosfera è strana, non è semplice perché può sembrare un allenamento e invece i ragazzi sono stati bravi perché anche se abbiamo preso gol subito, abbiamo messo immediatamente le cose in chiaro. In queste due partite abbiamo fatto un bel po’ di rotazioni e dato minuti a chi ne aveva bisogno, quindi prendiamo cose positive da questo impegno. La difesa a 4? C’è bisogno di lavorare e di avere tempo a disposizione. Il rinvio della partita contro la Sampdoria ci ha dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo, situazioni che possono essere riproposte o a inizio partita o a partita in corso. Situazioni nuove che oggi abbiamo cercato di attuare. Come arriviamo alla sfida contro la Juve? Abbiamo iniziato questo ciclo di partite, vedremo alla fine del ciclo quanto siamo distanti dal vincere. A quel punto avremo tutti le idee più chiare per capire a che punto siamo. Una squadra come l’Inter deve partire cercando di giungere all’obiettivo massimo in tutte le competizioni. Sono più di nove anni che non si vince un trofeo e questa società per tradizione deve ambire al massimo anche se vincere non è semplice e la storia lo dimostra. Cercheremo di fare il massimo sapendo che le vittorie non arrivano da un giorno all’altro, chi ha vinto sa che percorso c’è da fare e che difficoltà ci sono. Questo è un gruppo che sta lavorando bene, bisogna fare esperienza per cercare di capire quanto prima questo percorso. I due centrocampisti da affiancare a Brozovic a Torino? Faremo delle valutazioni, noi non prescindiamo mai dalle due punte e il lavoro per i centrocampisti diventa importante quando non c’è il trequartista. Per questo c’è sempre la necessità di trovare il giusto bilanciamento, valutando la forza dell’avversario. Bisogna sempre trovare grande equilibrio e non è semplice perché bisogna scegliere tra calciatori di determinate caratteristiche”.