A margine della gara vinta oggi dall'Inter contro il Paris Saint-Germain a Macao, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da InterTV. "Sicuramente sono molto contento, perché penso che - per quello che si è visto - non meritavamo assolutamente la sconfitta. Però, al di là del risultato, io devo dare delle valutazioni calcistiche. E debbo essere sincero: continuo a vedere importanti miglioramenti nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di giocare a calcio, di aggredire l'avversario nella sua metà campo e di riconquistare palla quando la perdiamo. Sicuramente questo è un aspetto molto, molto positivo. Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi e questo mi dà sicuramente entusiasmo per proseguire su questa strada. Mi ha fatto piacere il fatto che i ragazzi ci abbiano provato fino all'ultimo: abbiamo fatto gol e poi vinto ai rigori. Non ci deve mai piacerci la sconfitta, neanche nelle partite amichevoli e neanche ai rigori. L'atteggiamento è quello di non starci, fino alla fine".



LUKAKU - In conferenza stampa Conte ha aggiunto: "Lukaku? Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non è un nostro giocatore, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei confronti del giocatore e del club. Lukaku è un giocatore dello United, sappiamo che c'è il mercato in atto e il club sta lavorando per cercare di completare la rosa tra cessioni e acquisti però come ho sempre detto c'è molta fiducia nel club. Per me in questo momento la cosa più importante e che voglio rimarcare è che sono contento di come stiano lavorando i miei giocatori. Secondo me stiamo lavorando cercando di creare qualcosa di solido. È inevitabile che poi andremo a completare la rosa ma l'importante è che chi arrivi, si integri bene, con la mentalità che c'è oggi in questo gruppo di ragazzi".