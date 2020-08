La vittoria contro il Getafe offre all’Inter maggiori certezze sui propri mezzi. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“È vero che nei primi 25’ il Getafe ha corso di più e aggredito, ma poi la squadra si è tolta la paura ed è entrata a piedi uniti nelle finali di Europa League. Pensare di arrivare fino in fondo in Coppa non è da sbruffoni: è l’obiettivo comune di allenatore, squadra, dirigenza. Ecco perché è stata firmata la tregua dopo l’attacco durissimo di Conte ai vertici del club. Meglio non spendere energie altrove. E continuare ad alzare il livello con 4 giocatori simbolo: Bastoni, Barella, Eriksen, Sanchez”