Intervenuto in conferenza stampa dopo il pari interno con lo Shakhtar Donetsk, che relega l'Inter all'ultimo posto del girone di Champions League, Antonio Conte risponde così a chi gli chiede se, in una stagione così intensa, non sia un rimpianto non sfruttare prima e di più la regola dei cinque cambi: "Oggi ho fatto entrare Perisic entrato al 65' al posto di Young che insieme ad Hakimi erano due ali, poi è entrato Sanchez al posto di due centrocampisti che non ne avevano più perché stanno giocando sempre e sono stanchi. Fatemi capire... Più di mettere tre punte, più due esterni offensivi... Ci bastava un solo gol per vincere. Non riesco a capire, però rispetto ciò che dite anche perché è giusto darvi il fischietto e farvi fare gli allenatori. Magari ci riuscite meglio", riporta FcInterNews.it.