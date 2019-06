Antonio Conte è già al lavoro per l'Inter. Rientrato ieri sera a Milano dopo i tre giorni passati a Madrid con i dirigenti in occasione della finale di Champions League vinta dal Liverpool contro il Tottenham, nella tarda mattinata di oggi il nuovo allenatore è arrivato nella sede del club nerazzurro. Per presentarsi ai dipendenti dall'Inter, pianificare la preparazione pre-campionato in vista della prossima stagione e valutare le prime mosse sul mercato estivo.