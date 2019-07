È già l'Inter di Stefano Sensi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista azzurro sia destinato a divenire uno dei leader degli uomini di Conte.



“Devono ancora arrivare in tanti, da Barella a Godin, da Lukaku a Dzeko, per non dire Lautaro, ma la prima impressione è che questa sarà l’Inter di Sensi. E non poteva essere diversamente: nel 3-5-2 di Conte è indispensabile chi faccia scattare la scintilla e organizzi la manovra di accerchiamento e il predominio territoriale. Come Pirlo nella Juve. Come Matic nel Chelsea. Questo compito spetta all’azzurro appena arrivato dal Sassuolo eppure già padrone di un ruolo e, pare, di una squadra che lo cerca e lo elegge leader”.