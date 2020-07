Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha rotto totalmente con un giocatore su tutti alla voce centrocampisti. Si tratta di Matias Vecino che non ha mai visto decollare il suo feeling con l'allenatore: Conte lo vuole fuori dall'Inter del futuro e sarà ceduto, l'idea di scambio col Milan per Kessié nata a gennaio però non decolla neanche adesso.